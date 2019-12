Météo de ce jeudi : accalmie temporaire

Ce matin, très temporairement au réveil une ou deux averses sur le sud-est, mais d'une manière générale, c'est un temps plus sec qui devrait s'installer mais pas pour très longtemps. Concrètement, le ciel sera couvert sur le sud et l'est, on espère quelques éclaircies à partir du littoral, elles arriveront sur le centre en matinée. Déjà un peu plus de nuages sur l'ouest l'après-midi et les premières gouttes de pluie devraient aborder notre littoral vers 16 ou 17h. Le vent a un tout petit peu faibli, les rafales ne dépasseront plus 40 à 50 km/h. La masse d'air est fraîche et les maxima ne dépasseront pas 1 à 2°C en Ardenne, 4 à 5° sur l'entre Sambre-et-Meuse, 5°C dans le centre et 6°C en Flandre et au littoral ainsi qu'en Basse Meuse (Liège, Visé).

Indice électricité : Cette journée de jeudi sera un peu plus lumineuse sur l'ouest que sur le sud-est, l'indice sera donc moyen sur le centre et l'ouest, mais restera faible ailleurs (est et sud). L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe à 13h.

Ce soir et la nuit prochaine, nette et rapide dégradation des conditions météo. Le vent va se renforcer, rafales de sud-ouest jusqu'à 60 à 70 km/h. De fortes pluies en plaine mais de la neige fondante dès 300m d'altitude. Sur l'Ardenne, une accumulation de 2 à 5 cm est possible en fin de nuit, prudence donc. Les minima : -1°C sur les Hautes Fagnes et 3 à 5°C du centre vers l'ouest.