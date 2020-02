Météo de ce dimanche : venteux, pluvieux mais doux

Ce matin

Pluies et bruines sur tout le pays. Il fait très doux : entre 9 et 13°. Les rafales vont augmenter jusqu'à 80-90 km/h ce matin avec après-midi des pointes de 100 km/h possible (entre 14 et 20 h).

Légère amélioration côté perturbation en après-midi sur tout le côté sud du pays. Par contre, de fortes pluies arriveront sur tout le Nord-ouest. (5 à 15 l/m²). Températures remarquables : entre 13 et 17°.

La nuit prochaine

Le vent aura faibli, les grosses pluies à l’ouest vont glisser vers le sud-est.

Demain matin, nous aurons encore quelques gouttes à l’extrême sud (Gaume) puis on retrouvera un ciel d’alternance et de petites averses demain après-midi en toutes régions. Maxima : 6° (Ardennes) à 11° (Bruxelles-Anvers).

Quelques infos pour cette semaine

Temps plus sec et assez nuageux pour mardi.

Mercredi, les éclaircies seront plus larges après quelques averses sur l’Est en matinée uniquement.

Jeudi, on attendrait une faible perturbation.

On restera dans de la douceur les jours à venir.