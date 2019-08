Météo de ce dimanche: une matinée ensoleillée avant le retour d'un ciel nuageux l'après-midi

Ce matin, le ciel est assez dégagé et le soleil déjà bien présent depuis le lever du jour. Il fait légèrement plus nuageux sur le nord-ouest du pays. Les nuages seront progressivement plus nombreux en cours de matinée. Le thermomètre affichera de 15 à 20°C.

La couverture nuageuse deviendra plus épaisse depuis la frontière française dans l’après-midi. Quelques gouttes pourraient tomber sur la Gaume et le sud de l’Ardenne. Le vent a bien faibli par rapport à hier mais des rafales de 50 km/h sont attendues en Flandre occidentale. Les maxima sont en baisse et varieront entre 16 et 22°C.

Ce soir, les nuages quitteront temporairement notre pays. Ils reviendront en seconde partie de nuit et apporteront quelques averses, éventuellement orageuses, sur le nord-ouest du territoire. Les minima seront compris entre 8 et 14°C.

Demain matin, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Quelques ondées sont possibles près du littoral. Les températures oscilleront entre 15 et 19°C. Ensuite, des averses orageuses traverseront notre pays d’ouest en est dans l’après-midi. Les quantités de précipitations ne devraient pas être importantes, sauf localement sous un orage un peu plus violent. Côté températures, on attend de 18 à 22°C.

La semaine se poursuivra avec un temps assez instable et des températures en-dessous des normales de saison.