Météo de ce dimanche : une journée grise et venteuse

Ce matin, quelques averses résiduelles sont encore attendues sur le sud-est du territoire et de nouvelles pluies arrivent déjà par le littoral. Entre les deux, de la frontière hollandaise au Tournaisis, de belles éclaircies sont prévues. Le vent sera soutenu avec des rafales d’une cinquantaine de km/h dans les terres, une soixantaine au littoral et des températures comprises en milieu de matinée entre 14 et 18 degrés.

Durant l’après-midi, les averses gagneront progressivement le sillon Sambre et Meuse. Plus au sud, le temps restera sec mais les nuages seront nettement plus nombreux qu’en matinée (sud de l’Ardenne et Gaume). Le vent restera très soutenu et les maxima donneront 16-17 degrés pour Spa et St-Hubert, 20-21 degrés sur les autres régions.

La nuit prochaine, des pluies sont toujours au menu entre la côte et la région anversoise et du côté des Hautes Fagnes. Le mercure donnera de 10 à 14 degrés.

Demain, lundi, la grisaille se dissipera lentement pour laisser placer à quelques belles éclaircies. On prévoit toujours un peu de crachin du côté de l’Ardenne où il faudra se montrer plus patient. Durant l’après-midi, seule la Gaume devrait bénéficier d’éclaircies un peu plus larges puisque de nuages reviendront à nouveau par le nord-ouest du pays en apportant des averses localement orageuses. Maxima compris entre 16 et 21 degrés.

Mardi, les nuages seront bien présents et des averses sont à nouveau au menu météo, elles pourraient cela dit épargner le sud du territoire. Maxima 19 à 23 degrés.

Mercredi, le ciel sera encombré de nombreux nuages mais le temps restera sec pour un mercure qui donnera de 17 à 21 degrés au meilleur de l’après-midi. Le vent sera par contre plus que soutenu : 60 à 70 km/h en rafales attendus localement !