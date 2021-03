Météo de ce dimanche : une journée de transition vers du très beau temps

Il fait frisquet ce matin mais le soleil est là et il réchauffera l’atmosphère au fil des heures. Les nuages sont plus nombreux en Flandre ce matin. Le vent est toujours sensible, surtout à la côte, il le restera toute la journée.

Cette après-midi, on s’attend à un ciel plus partagé. De belles éclaircies entrecoupées de passages nuageux mais le temps restera sec sur toutes les régions. Les températures redressent un peu la tête par rapport à hier, on repasse dans des valeurs de saison avec 10° sur le relief, 12° en Gaume et à la mer et 13 à 14° partout ailleurs.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera peu nuageux et il fera frais avec des minima compris entre 3° à Botrange et 7° à Nieuport.