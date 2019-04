Météo de ce dimanche: une impression plus grise mais un temps sec

Le sud du Sillon Sambre et Meuse est sous les nuages, ce matin. Ailleurs, des éclaircies se développent, elles sont particulièrement larges au littoral. Le temps est redevenu sec sur toutes les régions et le vent désagréable de Nord-Est souffle toujours.

Les nuages vont prendre le pas sur les éclaircies dans toutes les régions dans le courant de cette après-midi. Une impression généralement plus grise qu’hier mais le temps devrait rester sec. Les températures redressent légèrement la tête : 6-7° sur les hauteurs et de 8 à 10° ailleurs. Il faudra attendre la toute fin de journée voire la soirée pour que le ciel se dégage à nouveau.

Dans le courant de la nuit prochaine:

le ciel sera donc étoilée avec juste encore quelques petits nuages ça et là. Il gèlera encore sur les hauteurs avec 0 à -2°, sur le reste du pays on sera plutôt entre 1 et 3°.

L'indice électricité solaire: ce dimanche, il sera excellent sur l'Ouest et plus on approchera les frontières de l'Est plus on ira vers un indice "bon" (moyen pour la région de St Vith). Le créneaux horaire à favoriser pour profiter au mieux l'électricité d'origine solaire présente sur le réseau belge: entre 13h et 14h.

Demain, lundi, on commencera la semaine dans des conditions météo plus favorables. La journée sera partagée entre passages nuageux et belles éclaircies. Le vent d’Est sera toujours présent mais il nous apportera de l’air plus doux et les températures vont s’en ressentir puisqu’on attend 12 à 13° en Ardenne et à la côte et entre 14 et 16° partout ailleurs.

Mardi, une journée un peu plus grise, une zone de mauvais temps va remonter de France nous apportant de nombreux nuages et quelques pluies, essentiellement entre la Gaume et le Sud-Ardenne. On conservera un temps un peu plus lumineux sur la Campine anversoise. Le thermomètre affichera 13° à St Hubert, 16° à Namur et Charleroi, 17° à Liège et à Bruxelles.

Les températures iront crescendo pour atteindre les 22-23° en fin de semaine.