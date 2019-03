Météo de ce dimanche : un temps variable

Ce dimanche, la zone de pluie s’évacue doucement vers le Sud-Est. A l’arrière, le temps est variable.

Nuages, éclaircies et giboulées, parfois accompagnées d’un coup de tonnerre, rythmeront l’après-midi avant de s’estomper dans un second temps pour laisser la place à d’assez belles éclaircies. Le vent d’ouest soufflera en rafales de 50 à 70 km/h. Les températures s’échelonneront entre 5 et 9°C.

La nuit prochaine, le temps sera généralement sec les premières heures. Ensuite, une nouvelle ligne d’averses gagnera le nord du pays. Les minima descendront entre -1 et 4°C.

Lundi matin, la Flandre occidentale bénéficiera d’emblée de belles éclaircies. Ailleurs, les nuages resteront plus nombreux et quelques giboulées éclateront encore sur l’Est de le Belgique.

L’après-midi, des giboulées concerneront l’est de la Campine et de la province de Liège, ailleurs, le temps sera sec avec des périodes de soleil de plus en plus larges et durables. Sous un vent faible à modéré de nord-ouest, les maxima oscilleront entre 5 et 10°C.