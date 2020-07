Météo de ce dimanche : un temps à nouveau agréable

Temps agréable

Nous verrons davantage le soleil aujourd’hui qu’hier mais il fera un peu moins chaud. Il y aura pas mal de nuages en journée et en soirée le ciel s’éclaircira davantage. Maxima : 19 à 23°.

La nuit prochaine, le ciel se couvre. Minima de 8 à 14°.

Temps estival demain

Lundi matin, il restera des nuages sur tout le Nord et le ciel qui se déchirera en après-midi nous amenant de la lumière et du soleil et une ambiance très estivale : 24 à 28°.

Même type de temps pour mardi et mercredi, nous aurons un ciel changeant avec une alternance de nuages et d’éclaircies. Le soleil s’imposera en cours d’après-midi. Un temps agréable : il fera entre 20 et 23°.

Jeudi, vendredi, samedi : du très beau temps

Les températures vont grimper jusqu'à 31°-32° maximum normalement (alors qu’en France nous aurons un coup de chaleur avec des températures pour un jour atteignant les 40 voire 43° dans le Sud-Ouest).

Le temps va peut-être se dégrader dimanche, ceci sera à confirmer.