Météo de ce dimanche : un franc soleil dès le réveil

Très belle journée

Les conditions seront parfaitement ensoleillées sur l'ensemble de la Belgique avec en prime, un petit vent de sud. On atteindra déjà les 13-14°C en milieu de matinée.

Le soleil s’imposera tout le long de la journée. La barre des 20° sera dépassée à Bruxelles, à Mons, à Anvers, à Liège.

La nuit prochaine sera très calme et douce : minima entre 6 et 10° sauf sur l’Ardenne où là il ne prévoit que 4-5°.

Lundi matin un peu de nuages sur l’Ouest et un ciel plus menaçant sur le centre après-midi. Sur l'Est et au Sud du Sillon Sambre et Meuse : du soleil avec déjà 12 à 15° en milieu de matinée pour grimper jusqu’à 15 à 21°.

Mardi matin sera un peu gris puis on prévoit ensuite de larges éclaircies et des températures légèrement en baisse avec de 15 à 19°.

Très belle semaine à venir avec comme seul petit bémol, la journée de lundi qui sera un peu plus nuageuse d'ouest au centre. Pour le reste, on parle d’un temps printanier voir estival avec des températures qui pourront grimper jusqu’à 24°.