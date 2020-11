Météo de ce dimanche : très venteux et pluvieux

Aujourd'hui, une perturbation va traverser le pays nous amenant des pluies parfois soutenues. Cette perturbation arrive par le littoral vers 9-10h, devrait atteindre Bruxelles en début d’après-midi et l’est en fin de journée. Il y a aura une ambiance très venteuse toute la journée avec des rafales pouvant frôler les 80-90 km/h sur toute la partie ouest du pays au matin. Elles pourront atteindre 90 voir 100 km/h sur le centre et en province de Namur et de Hainaut.

L'IRM lance l'alerte jaune et le numéro 1722 est activé.

Maxima : 12 à 15°.

La nuit prochaine, les pluies s’évacueront par l’est. Il fera toujours venteux et le ciel sera changeant avec quelques gouttes possibles par endroit et de la douceur : 6 à 11°.

Lundi, l’ambiance sera encore venteuse mais moins que ce dimanche. Le ciel se partagera entre nuages porteurs de faibles pluies et éclaircies peu durables. Le risque de faibles pluies sera davantage parqué le matin.

Tendance pour la semaine : le temps sera variable et perturbé. Nous devrions avec une journée ensoleillée mercredi et une baisse de quelques degrés en fin de semaine.