Météo de ce dimanche : transition vers une belle semaine !

Ce matin les cumulus se développent rapidement, apportant quelques averses vers la frontière hollandaise. Le vent soutenu souffle en rafales avec des pointes de 40 à 50 km/h. En milieu de matinée les températures affichent 10 à 12 degrés au sud du Sillon Sambre et Meuse et 14 à 16 degrés ailleurs.

Cet après-midi le ciel reste nuageux avec des éclaircies et un temps sec dans l’ensemble, quelques faibles averses sont possibles en campine. Le vent reste soutenu et les températures de saison affichent 14 à 17 degrés sur l’est et 17 à 19 degrés en allant vers le centre et le littoral.

Ce soir la nébulosité sera encore assez importante puis les éclaircies s’élargiront en fin de nuit avec des maximas de 6 à 11 degrés.

Dès demain, nous allons vivre une semaine estivale avec des températures raisonnables et un soleil généreux notamment mardi.