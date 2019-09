Météo de ce dimanche: temps variable et frisquet

Un temps variable encore pour aujourd’hui. Ce matin, l’Ouest et le Centre bénéficient d’un temps généralement sec et d’un ciel où alternent nuages et éclaircies. Sur les régions de l’Est, en revanche, le ciel reste très nuageux et une petite averse est toujours possible.

Ces nuages et ces averses vont persister à l’Est dans le courant de l’après-midi. Ailleurs, toujours un temps sec mais un ciel bien plus chargé qu’en matinée. La fraîcheur se fera surtout sentir sur les hauteurs où on ne dépassera pas les 12-13° aujourd’hui. Ailleurs le thermomètre affichera de 15 à 17°.

On va retrouver un temps sec sur toutes les régions dans le courant de la nuit prochaine. La couche nuageuse va se morceler ce qui va donner l’occasion aux températures de chuter. On attend 5° en Ardenne, 6 à 7° dans le Centre et 8 à 9° sur les régions proches du littoral.

Retour à une ambiance plus lumineuse pour demain matin. Dans l’après-midi, en marge d’un front situé sur les îles britanniques, les nuages vont bourgeonner mais le temps restera sec et on gagnera généralement un petit degré par rapport à aujourd’hui.

Mardi, une petite poussée de l’anticyclone des Açores va nous apporter un temps ensoleillé et plus doux. Les températures iront de 15° sur les hauteurs à 20° dans le Hainaut.

Le reste de la semaine s’annonce un peu plus nuageux mais toujours sec avec des températures de saison souvent comprises entre 16 et 20°.