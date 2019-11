Météo de ce dimanche: temps sec et températures de saison

Ce matin le ciel se partage entre nuages et éclaircies mais dans l’ensemble le temps reste sec. Les températures sont positives pour afficher 2 à 5 degrés en milieu de matinée.

Cet après-midi le temps est lumineux et sec avec davantage de nuages en Ardenne. Le vent reste faible et les maximas affichent 6 à 7 degrés en allant vers l’est et 10 degrés du coté de la mer.

Ce soir et cette nuit le ciel sera dégagé favorisant les températures négatives notamment au sud du sillon Sambre et Meuse avec un mercure affichant – 2 degrés et 1 à 2 degrés dans le centre et à la mer.

Même type de temps demain matin mais l’après midi il y a un risque de neige fondante sur les sommet.