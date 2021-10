Météo de ce dimanche : temps sec ce matin avant l’arrivée d’une zone de pluie

© Meteo News Ce matin, les nuages bas seront nombreux sur l’ensemble du territoire en début de journée mais le temps sera sec. La brume et le brouillard seront plus tenaces en Ardenne, tandis qu’ailleurs on profitera d’éclaircies et d’un temps plus lumineux. En fin de matinée, les thermomètres afficheront de 12°C dans les Hautes-Fagnes à 16°C dans le Limbourg.

Une nouvelle perturbation arrivera par l'ouest en milieu de journée. Le ciel se couvrira progressivement et les premières pluies sont attendues à la côte à la mi-journée, sur le centre en milieu d'après-midi, puis sur les régions plus à l'est d'ici la fin de journée. Les précipitations seront globalement assez soutenues avec des cumuls de 10 à 15 litres d'eau par m². Il y aura de nouveau beaucoup de vent (des rafales jusqu'à 60 km/h) et les maxima seront très doux pour la saison : 14 à 15°C attendus sur les reliefs ardennais et au littoral, 17 à 18°C dans l'extrême sud et une large partie centrale, et jusqu'à 19°C sur la Campine.

Dans le courant de la nuit, la perturbation quittera notre pays et nous retrouverons donc un temps sec partout. Des brumes et brouillards se formeront par endroits en fin de nuit. Les minima se situeront entre 5°C sur les hauteurs et 8°C dans le nord du royaume.

Les températures vont chuter dès demain

La journée de demain se déroulera un peu comme aujourd’hui : la matinée s’annonce sèche avec des nuages bas au sud du sillon Sambre-et-Meuse et des éclaircies plus au nord, avant l’arrivée de nouvelles averses en cours d’après-midi. Le ciel sera variable, partagé entre averses et belles éclaircies par moments. Le vent soufflera encore assez fort. Les températures seront en nette baisse, elles ne dépasseront plus 9 à 13°C l’après-midi. Mardi, le ciel sera très nuageux et de nouvelles pluies circuleront sur le royaume avec moins de vent et des maxima de 7 à 12°C. Peu de changement pour mercredi : la grisaille sera présente le matin dans le sud-est du pays et il y aura encore des averses un peu partout en cours de journée. Les températures maximales seront stationnaires, comprises entre 7 et 12°C.

