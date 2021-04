Météo de ce dimanche : Soleil et fraîcheur

Ce matin le soleil est présent dans notre ciel malgré quelques bancs de nuages par endroits. Il fait toujours trop frais pour la saison avec des températures affichant en milieu de matinée de 1 à 4 sur l’est, 3 à 4 dans le centre et 6 degrés à la mer.

Cet après-midi le soleil s’impose partout mais avec encore de la fraîcheur, de 3 à 5 degrés sous la normale de saison. Il n’y a pas plus de 9 à 10 degrés Spa et Saint-Hubert, 12 à Bruxelles et 9 petits degrés à la côte.

Cette nuit sera étoilée avec des températures négatives sur les hauteurs pour 1 à 4 degrés du centre au littoral.

Demain matin, temps sec et ensoleillé avec des maximas de 6 degrés avec toujours quelques gelées en Ardenne.

L’après-midi le soleil dominera notre ciel avec des maximas de 14 degrés.