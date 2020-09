Météo de ce dimanche : soleil, chaleur et temps sec

La nuit prochaine , le ciel sera dégagé, les températures vont donc baisser jusqu’à 5° dans les cuvettes de l’Ardenne. Dans les autres régions on sera plutôt entre 8 et 10°.

Cette après-midi , ça grimpe encore, on sera en moyenne 7° au-dessus des normes de saison avec 21° à Ostende, 23 à Spa et 24 à 26° ailleurs.

Pour les températures, en milieu de matinée on attend déjà 17° en Campine, 18° à la mer, 19° dans le centre et 20° en Gaume.

Retour de la pluie mercredi et arrivée de fraîcheur jeudi

Demain, lundi, peu de changement, ciel bleu, soleil et chaleur. Au mieux du jour on atteindra 20° à la côte, 23° à Libramont, 24° à Bruxelles et 25 à Liège.

Mardi matin, peut-être un peu de brouillard en matinée sur l’extrême Ouest du pays mais il ne tardera pas à se dissiper et laissera la place au soleil qui se sera déjà installé sur le reste du pays.

Mercredi, on verra le changement de temps avec des nuages plus nombreux sur tout le pays. Les pluies arriveront vers la mi-journée par l’Ouest. Un temps plus instable où l’on pourrait avoir un coup de tonnerre. Les températures se maintiendront malgré tout entre 20 et 24°.

Le reste de la semaine s’annonce gris et assez pluvieux. Et dès jeudi, on entrera véritablement dans l’automne avec des températures qui ne dépasseront plus les 13 à 17°.