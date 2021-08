Météo de ce dimanche : sensation estivale avant une légère dégradation

Ce matin, le ciel est voilé sur le nord et ce voile nuageux va progressivement s’étendre vers le sud. Minima : 12 et 16° et en-dessous des 10° dans les vallées. Sensation de beau temps en toute région.

Cet après-midi, le temps reste estival et le ciel sera de plus en plus laiteux. Il fera chaud : 26-27 voir 28°.

Ce soir, quelques gouttes vont se développer sur l’est vers 19-20h. En fin de nuit, le ciel s’ennuagera et nous délivrera de faibles averses vers 4-5h du matin sur tout le pays. Le vent soufflera à 50km/h sur le littoral et les hauteurs ardennaises et 40 km/h ailleurs.

Demain matin, risque d’averses partout sauf au littoral où le temps devrait rester sec. Il y aura des éclaircies entre deux ondées. Le vent jusqu’à 50km/h en journée en toutes régions. En journée, il devrait y avoir des averses plus marquées au sud du sillon Sambre et Meuse. Par contre, le temps sera plus sec vers le nord en fin de journée. Maxima : seulement 19°.

Mardi et mercredi : le temps sera instable avec de petites ondées passagères. Températures moyennes : 18-19° mardi et 20-22° mercredi.

Ensuite, le temps va s’améliorer doucement avec le retour progressif d’éclaircies.