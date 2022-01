Météo de ce dimanche : retour d'un temps plus sec !

Ce matin, des averses sont encore attendues, principalement du côté de l’Ardenne où quelques flocons sont toujours possibles au-dessus de 400m d’altitude. Ailleurs, le temps redeviendra sec et des éclaircies prendront place sur le centre et l’ouest du territoire. Attention au verglas et aux gelées locales en début de matinée. On attend vers 11h ce matin : 0°C àST-Hubert, 3°C dans le centre, 5°C du côté de Namur.

5 images © Dreamwall

Le vent va nettement faiblir dans le courant de la journée. On retrouvera cet après-midi un temps quasiment sec sur l’ensemble du Royaume à l’exception de quelques averses du côté de la Gaume ou de la botte du Hainaut. Le ciel se partagera entre nuages et belles éclaircies et les maxima ne dépasseront pas 1°C sur les hauteurs, 5°C pour Charleroi, Namur ou Liège, 6°C pour Bruxelles et 7°C pour Tournai ou Ostende.

© Dreamwall Des bancs de brouillards et de nuages bas s’installent ce soir et la nuit prochaine sur le sud de la province de Namur, la botte du Hainaut et la Gaume avec des minima qui ne dépasseront pas de -1 à 3°C du sud au nord du territoire.

Demain, lundi, temps calme et sec avec des gelées matinales. Des grisailles auront tendance à tenir au sud du sillon Sambre et Meuse tandis que des éclaircies prendront place sur le centre et le nord du territoire. Les maxima donneront 1-2°C pour le sud du Royaume, 4-5°C dans le centre, 6-7°C au nord.

5 images © Dreamwall

Quelques gouttes sont attendues au littoral mardi dans la soirée mais en journée le temps sera calme et sec avec de belles éclaircies pour des maxima compris entre 0 et 5°C.