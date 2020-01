Météo de ce dimanche: quelques éclaircies avant l'arrivée d'une zone de pluie

Même si quelques éclaircies pourront encore briller par endroit ce matin, ce ne sera que temporaire car une zone de pluie va arriver par le littoral et elle donnera quelques bruines déjà dans le courant de la matinée sur l’Ouest. Ailleurs le temps deviendra de plus en plus nuageux mais restera sec. Á noter que le vent sera une nouvelle fois bien présent.

La perturbation va progressivement gagner du terrain dans le courant de cette après-midi donc nous garderons un ciel très nuageux et quelques faibles pluies éparses. Et sous un vent toujours soutenu, les températures vont encore atteindre 4 à 5° en Ardenne, 8° le long du Sillon Sambre et Meuse, 9° à Bruxelles et 10 à 12° de Tournai à Ostende.

Le ciel se dégagera à la côte la nuit prochaine et plus on ira vers la Gaume, plus les nuages seront compacts. Le temps redeviendra généralement sec partout à une petite ondée près. Les minima s’établiront entre 3 et 5°.

Demain matin, temps sec partout. On aura encore droit à quelques belles périodes de soleil d’Ostende à Bruxelles mais ailleurs, le ciel sera bien chargé. Ce sont les nuages qui finiront par l’emporter même si le littoral devrait garder des éclaircies une bonne partie de la journée. Il fera toujours assez doux pour la saison avec 6° en Ardenne et 8 à 9° sur le reste du pays.

Mardi, c’est une journée généralement grise et pluvieuse qui nous attend. Malgré tout, les provinces de Liège et de Limbourg devrait garder un temps couvert mais sec. Le vent gagnera en puissance et la douceur persistera : 9° sur les hauteurs et 11 à 12° dans les autres régions.