Météo de ce dimanche: presque comme une rentrée des classes

L’ambiance peut être brumeuse par endroit ce matin et généralement, la matinée sera grise avec un peu de bruine localement. Seule exception à cette grisaille ; la Gaume qui devrait bénéficier des quelques rayons de soleil. Un temps qui fait un peu penser à une rentrée des classes avant l'heure.

Dans le courant de l’après-midi, ces quelques éclaircies gaumaises auront tendance à gagner l’Ardenne. Ailleurs, le ciel restera chargé de nombreux nuages et les chances d’apercevoir le soleil seront plus minces. Côté températures, ça devient vraiment trop juste pour la saison : on n’attend pas plus de 15° sur les hauteurs, 18° à la côte et de 19 à 20° sur les autres régions.

La nuit prochaine sera sèche mais la brume envahira à nouveau certaines régions et il fera frais : entre 8° en Ardenne et 13° en bord de mer.

Lundi, beaucoup de nuages en matinée mais les éclaircies se feront de plus en plus présentes au fil des heures. Dans l’après-midi, on aura même droit à de belles périodes de soleil sur le Sud et le Centre. Au Nord, le ciel restera plus encombré. Par contre il fera clairement frisquet avec des maxima qui plafonneront entre 16 et 20°.