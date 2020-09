Météo de ce dimanche : plus de nuages après-midi qu'en matinée

Au matin, nous aurons de belles éclaircies sur le Nord et davantage de nuages sur le Sud.

Après-midi, les nuages vont bourgeonner partout sauf sur l’extrême Nord et une averse n’est pas exclue.

Maxima 14 à 19°.

La nuit prochaine, le ciel sera plutôt dégagé. Les températures vont donc chuter jusqu’à 5 à 12° en bord de mer. Il pourra faire plus froid dans cette vallée de l’Ardenne.

Demain matin, on risque d’avoir un peu de brouillard dans les vallées le matin puis de belles éclaircies. Ciel plus voilé sur le Nord-Ouest et lumineux partout ailleurs. Temps sec : 16 à 21° avec un vent de sud-ouest modéré.

Mardi, le ciel sera couvert sur le nord-Ouest, il y aura des éclaircies sur la bande centrale du pays, et de franches éclaircies en Gaume et sur le Sud de l’Ardenne. 19 à 22°.

Mercredi, le ciel sera globalement plus nuageux avant le retour d’éclaircies qui s’élargiront jeudi et vendredi.

Un mot sur le week-end prochain : le temps devrait se dégrader…