Météo de ce dimanche: on va dépasser les 30° à l'ombre!

Du soleil d’un bout à l’autre de la journée avec quelques rares nuages décoratifs. Il va faire très chaud aujourd’hui, déjà entre 22 et 27° en milieu de matinée (ce sont peu ou prou les maxima d'hier). Cette après-midi on attend 26 à 27° sur les hauteurs et à la mer, 29° en Gaume et 30 à 31° partout ailleurs. Le vent de Sud à Sud-Ouest sera un peu plus marqué qu’hier, ce qui devrait rendre la chaleur un peu plus supportable.

L'indice UV sera de 6: protégez-vous un maximum du soleil, cherchez l'ombre, gardez un t-shirt sur les épaules et pensez à bien vous hydrater.

L'indice électricité solaire: ce dimanche, nous aurons un indice excellent sur tout le pays. Le pic de luminosité se situera vers 14h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

le ciel va se charger de plus en plus à partir du bord de mer et, dans le même temps, sur les autres régions, les cumulus vont prendre de plus en plus d’ampleur jusqu’à dégénérer en averses localement orageuses. La nuit sera douce : entre 12° dans les Hautes Fagnes et 14-15° sur le reste du pays.