Météo de ce dimanche : Nuageux mais temps sec

Ce matin, le ciel reste très nuageux notamment sur la province du Luxembourg où quelques pluies sont possibles. Les températures sont douces sous les nuages et le mercure affiche 6 degrés sur l’est, 8 dans le centre et 10 degrés au littoral.

Cet après-midi, encore un peu de pluie sur la Gaume et l’Ardenne. Ailleurs le ciel est partagé entre nuages et éclaircies le temps reste sec. Il fait toujours assez doux avec 6 degrés sur l’est 8 à 9 dans le centre et jusqu’à 11 degrés à la mer.

Ce soir et cette nuit même type de temps avec un ciel se couvrant en fin de nuit à l’approche d’une perturbation avec des températures largement positives.

Lundi matin de la pluie concerne l’ouest du pays pour ensuite progresser sur l’ensemble du royaume, il s’agira donc d’une journée pluvieuse mais douce du côté des températures.