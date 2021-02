Météo de ce dimanche : neige au nord, pluie au sud 

Comme prévu, l'air froid s'est invité depuis hier soir sur le nord du pays. progressivement la neige s'est mise à tomber depuis Bruxelles jusqu'au littoral et la région anversoise. Cependant, les sols n'étant pas trop froid, la neige s'accumule moins que prévu. Il n'empêche qu'il va continuer à neiger faiblement sur la Flandre et le centre du pays.

Vers une semaine glaciale

Températures à Bruxelles cette semaine - © Meteonews

Le froid va continuer à gagner du terrain, dès la nuit prochaine, on attend -4°C sur le littoral, -2°C dans le centre et 0°C dans le sud. Demain, on restera proches de 0°C dans le centre. C'est dans la nuit de dimanche à lundi que de fortes gelées vont s'installer partout. Les températures seront négatives, jour et nuit de mardi à samedi. Les nuits, le mercure descendra aux alentours de -8 à -10°C dans le centre et même parfois à des valeurs encore plus froides. Il s'agira d'un temps glacial mais sec.