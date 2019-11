Météo de ce dimanche : lumineux avant le retour de la neige en fin de journée

Ce matin, du brouillard est présent localement. Il se dissipera assez rapidement pour laisser la place à un temps sec et lumineux. Les nuages seront un peu plus nombreux sur l’ouest du pays. Côté températures en milieu de matinée, on attend 1°C au sud du pays, 2°C le long du sillon Sambre-et-Meuse, 3°C à Bruxelles et en Flandres.

Dans le courant de l’après-midi, le ciel deviendra fort nuageux depuis l’est, à l’approche d’une perturbation qui nous apportera de la neige en fin de journée. Les maxima iront de 4°C sur les reliefs ardennais à 8° sur l’ouest. Les premiers flocons de neige sont attendus en fin de journée sur les hauteurs.

Indice électricité : Ce dimanche l’indice sera généralement moyen sur l'ensemble des régions. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe à 13h.

La nuit prochaine, la perturbation progressera vers le littoral en apportant de la pluie sur le nord du pays, de la pluie et neige mêlées au sud du Sillon Sambre-et-Meuse, et de la neige sur les reliefs ardennais. On pourrait avoir un cumul de neige au sol de 5 à 10 cm sur les Hautes-Fagnes, et de quelques cm au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima descendront entre 0°C (sur l’est) et 5°C (en bord de mer).