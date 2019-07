Météo de ce dimanche: le soleil fait son retour après les orages

Ce matin, après la dissipation de la grisaille localement présente sur le nord du pays, le ciel se partagera entre nuages et éclaircies, des éclaircies qui seront bien plus larges sur le sud du territoire. En milieu de matinée, le mercure indiquera déjà de 17 à 21 degrés.

Durant l’après-midi, les nuages resteront plus nombreux sur les provinces d’Anvers et de Limbourg mais les éclaircies s’élargiront partout ailleurs. Le temps restera sec et le vent faible à modéré. Les températures baisseront un peu par endroit par rapport à hier, on retrouvera 21 degrés en Ardenne et au littoral, 24-25 degrés pour les autres régions.

Un temps calme et sec se profile pour la nuit prochaine avec des minimas qui seront compris entre 9 et 15 degrés.

Demain, lundi, quelques nuages élevés décoreront le ciel sur le nord du territoire, mais le soleil brillera généralement de manière plutôt généreuse. Peu de changement durant l’après-midi, ciel bleu et soleil seront au menu météo avec des maxima qui grimperont pour afficher de 25 à 30 degrés.

Mardi, mercredi et jeudi seront trois journées très ensoleillées. Les températures s’envoleront : 30 à 34 degrés mardi, 32 à 38 degrés mercredi et de 33 à 40 degrés pour la journée de jeudi avec un vent généralement faible qui ne permettra pas d’atténuer le ressenti de ces valeurs.