Météo de ce dimanche : le pays placé sous avertissement par l'IRM

Ce matin, les nuages seront généralement nombreux, surtout sur le sud-est du territoire, et les éclaircies se feront plutôt rares. Le front pluvieux n’est pas organisé, on peut donc s’attendre à ce que des averses éclatent ça et là et que certaines zones du pays ne soient pas touchées en ce début de journée. En milieu de matinée, le mercure donnera 9°C du côté de St-Hubert contre 13-14°C dans le centre.

Cet après-midi, comme prévu, le temps deviendra de plus en plus instable au fil des heures. Des averses orageuses parfois soutenues, éventuellement accompagnées de grêle et de fortes rafales de vent, sont possibles sur l’ensemble des régions. L’IRM, l’Institut Royal Métérologique, a d’ailleurs émis un avertissement orage qui court jusqu’à 23h ce soir et qui est valable pour l'ensemble du territoire. Les températures resteront trop justes pour la saison : 12°C sur les hauteurs, 14°C à la côte, 15-16 degrés pour le Hainaut, Bruxelles ou Namur.