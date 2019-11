Météo de ce dimanche : la tempête Amélie nous apportera surtout de la pluie

Les zones de pluie vont se succéder sur notre pays dans les prochains jours.

La matinée commence généralement sous un temps sec, la zone pluvieuse de cette nuit s’étant décalée plus au Nord. Mais avant midi, nous serons sous le coup d’une nouvelle perturbation (liée à la tempête Amélie). Elle arrivera par la frontière française et gagnera peu à peu toutes les régions en donnant de bonnes pluies.

Peu de changement cet après-midi avec un ciel plombé et de la pluie. Le vent sera plus calme qu’hier et les températures un petit peu plus basses, on attend 10° sur les hauteurs et 12° partout ailleurs.

Dans le courant de la soirée, le vent pourrait se faire temporairement plus fort.

La nuit prochaine: un ciel changeant avec encore quelques averses et des minima compris entre 6° à St Hubert et 9° à Tournai.