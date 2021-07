Météo de ce dimanche : grisaille et temps sec au menu du jour

Ce matin, comme prévu, grisaille et nuages bas seront fréquents et tenaces. Le ciel sera généralement bien bouché, particulièrement du côté de Charleroi et du côté de Chièvres ou du littoral. Températures en fin de matinée : 15°C pour les hauteurs, 17-18°C dans le centre, 19°C au littoral.

Ce soir et la nuit prochaine, temps sec et éclaircies nocturnes sont au menu avant l’arrivée de nouveaux nuages par l’ouest. Minima compris entre 11 et 15°C degrés.

Demain matin, lundi, les nuages se feront de plus en plus nombreux et menaçants, quelques pluies toucheront déjà le pays par le nord-ouest avant la mi-journée. Durant l’après-midi, le temps deviendra instable sur l’ensemble des régions, pluies et averses orageuses seront de la partie avec des cumuls de 5 à 15mm sont possibles sur la journée. Maxima 20 à 23°C. Pas de mieux pour la suite de la semaine, il faudra attendre le weekend prochain pour qu’un anticyclone influence favorablement notre temps !