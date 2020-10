Météo de ce dimanche : grisaille et pluie toute la journée

Indice électricité : ce dimanche, l’indice sera faible sur la moitié nord du pays et médiocre sur la moitié sud. L’heure à choisir pour valoriser la production électrique d’origine photovoltaïque se situera entre 13h et 15h en fonction des régions.

Ce soir et cette nuit , retour d’un temps généralement sec et d’un ciel plutôt dégagé. Les minima descendront entre 6 et 8 degrés.

Peu de changement pour cet après-midi , nous garderons un ciel couvert et des pluies plus importantes en allant vers le Luxembourg, mais avec tout de même quelques éclaircies sur une partie de la Flandre. Les thermomètres afficheront des maxima de 11 degrés sur les hauteurs, 12 degrés pour le sud de la province de Luxembourg, 13 degrés près de Namur, Charleroi et Mons et de 14 à 15 degrés sur les autres régions.

Cette journée de dimanche s’annonce bien grise et pluvieuse. La zone de pluie concernera toutes les régions dès ce matin . Même si quelques éclaircies pourraient réussir à percer la couche nuageuse près du bord de mer. Le vent faiblira mais restera sensible avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les températures seront en légère baisse : de 11 degrés sur les hauteurs à 14 degrés sur le nord du pays.

Retour d’un temps plus lumineux demain

Demain, le temps sera sec et assez lumineux sur une majeure partie du territoire, quelques gouttes seront possibles en province de Luxembourg. Les températures en matinée varieront entre 6 et 9 degrés. L’après-midi, le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies. On attend quelques ondées de la Flandre occidentale à la province d’Anvers. Le mercure continue de baisser et les maxima ne dépasseront plus 9 à 13 degrés. On retrouvera donc des températures normales pour la saison.

Le ciel deviendra à nouveau très nuageux pour mardi. Une perturbation apportera du vent et quelques pluies par endroits, surtout sur le nord. Maxima de 8 à 12 degrés.

Mercredi, nous serons à l’arrière de la perturbation et la météo sera variable alternant passages nuageux, averses parfois orageuses et éclaircies. Les températures maximales seront comprises entre 10 et 14 degrés.