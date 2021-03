Météo de ce dimanche: gris mais un peu moins froid

Ce matin, les nuages bas sont nombreux, le ciel souvent gris, bouché sur les hauteurs avec du brouillard. Quelques timides éclaircies sont possibles en cours de matinée vers Bruges ou Anvers. Les températures sont plus élevées que samedi avec des valeurs comprises entre 2 et 3 degrés sur l’est et 6 à 8 degrés en allant vers le littoral.

L’après-midi, les nuages bas resteront dominants, surtout dans l’Est où aucune évolution n’est attendue. A l’ouest, des éclaircies pourront se développer voire s’élargir mais dans l’ensemble pas de pluie. Les températures cette après-midi affichent 5 à 8 degrés.

En première partie de soirée, les éclaircies pourront encore gagner un peu de terrain par l’ouest. La grisaille reste présente sur l’est. Plus tard dans la nuit, les nuages bas s’imposeront et s’étendront à nouveau sur l’ensemble du pays. Les températures seront négatives à Botrange, Virton et Saint-Hubert pour afficher – 2 degrés. Pour le reste du royaume les maximas seront de 4 degrés.

Lundi matin, grisailles et nuages bas seront très nombreux, surtout à l’est. Il fera frais mais les minimales resteront positives en général.