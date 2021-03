Météo de ce dimanche : giboulées, flocons, grêle et fraîcheur

Le temps reste perturbé et instable. L’ambiance aujourd’hui sera plutôt fraîche. Le vent soufflera moins fort.

Nuages et averses sont encore de la partie ce matin. Des averses accompagnées de grésil et de flocons au-dessus de 300-400 m là où le thermomètre est proche de 0°. On observe cette neige fondante Températures ce matin : 0 à 5°.

Après-midi, peu de changement. Le ciel sera majoritairement nuageux, 70% nuages 30% éclaircies, nous amenant des averses fréquentes de giboulées, de grésil, grêle avec coup de tonnerre possible. Maxima stable par rapport à hier : 3 à 10°.

Vitesse du vent : 50 km/h pour aujourd’hui et demain.

La nuit prochaine, une nouvelle perturbation va stagner sur la moitié est du pays nous amenant quelques flocons de neige fondante au-dessus de 400m. Minima : 2 à 8°.

Demain, nous devrions avoir plus de lumière qu’aujourd’hui mais toujours entrecoupées d’averses, grésil, flocons en altitude (au-dessus de 500 m – Saint-Hubert et Botrange).

Tendance pour les jours suivants : il fera de plus en plus froid avec le retour de gelées et de flocons jusqu’en plaine jeudi et vendredi.