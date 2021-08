Météo de ce dimanche entre nuages et éclaircies

Ce matin temps sec sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le vent reste soutenu pour atteindre 50 à 60 km/h. Les températures affichent en milieu de matinée 12 à 15 degrés sur l’est, 14 à 18 dans le centre et à la côte.

Cet après-midi le temps devient instable avec le passage de quelques averses. Les températures, toujours en dessous de la norme affichent 17 à 18 degrés sur l’est et 19 à 20 degrés sur le reste du pays.

Ce soir, retour d’un temps plus calme et sec avec des éclaircies durant la nuit et des maximas de 14 degrés.

Demain matin une nouvelle perturbation nous arrivera par l’est du royaume. Sous la pluie les maximas ne dépasseront pas 17 degrés.

L’après-midi les averses seront parfois orageuses avec 20 à 21 degrés.

Confirmation d’un temps sec et estival pour la journée de mercredi avec un thermomètre en hausse pour afficher 25 degrés en milieu de journée.