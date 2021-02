Météo de ce dimanche ensoleillé

Ce matin, le soleil est très présent dès l’aube en dehors de quelques brumes ou brouillards locaux, assez rares et généralement vite dissipés. Les températures approchent rapidement 8 degrés sur l’ensemble du pays. Gelées locales et faibles au sol

En journée, le soleil continue de briller largement malgré quelques nuages pouvant se former et circuler entre la Campine et le sud du Hainaut en passant par la capitale en début d’après-midi. Ciel clair partout en fin de journée et en soirée. Le thermomètre affiche alors une petite dizaine de degrés.

Ce soir et cette nuit pas un nuage à l’horizon. Quelques gelées sont possibles, notamment vers la fin de nuit dans nos campagnes.

Plein soleil à nouveau lundi matin. Quelques petits nuages bas pourront circuler le long de la frontière des Pays-Bas jusqu’au littoral, sans conséquence. Il fera assez froid à l’aube avec quelques gelées. Les maximas le matin seront de 7 à 8 degrés pour atteindre 14 degrés en journée.