Météo de ce dimanche : en plein dans la vague de chaleur

Quelques nuages bourgeonnent dans le ciel. Certains pourraient très localement apporter une averse ou un orage. La chaleur est à nouveau au rendez-vous. Maxima de 29°C à 35°C. Le vent sera plus modéré au littoral où il apportera un peu de fraîcheur.

La nuit prochaine, le temps sera étoilé. Un coup de tonnerre peut éclater par endroit. La nuit sera tropicale ou plutôt subtropicale (les valeurs seront au-dessus de 20°).

Demain, mardi et mercredi: le temps sera le même

On aura toujours cette chaleur, plus de 30° et un coup de tonnerre possible localement.

C’est seulement dans la nuit de mercredi à jeudi que des orages devraient arriver par la frontière française. L’atmosphère restera lourde avec des températures encore élevées.

C’est seulement à partir de vendredi que l’air sera plus respirable avec encore quelques périodes de pluies et averses. Maxima de 24 à 27°.