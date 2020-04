Météo de ce dimanche : du soleil tout au long de la journée

Le soleil brillera dès ce matin sur l’ensemble des régions et la journée sera pleinement ensoleillée. Il fera doux pour la saison avec des températures comprises entre 10 et 14°C en milieu de matinée. Et cet après-midi, on attend 17°C en Ardenne, 18 à 19°C sur une majeure partie du pays, jusqu’à 20°C en Campine et sur l’extrême sud du territoire, mais seulement 13 à 14°C le long du littoral.

La nuit prochaine, le ciel sera d’abord bien dégagé et ensuite des nuages élevés arriveront par l’Ouest. En fin de nuit, de la brume et du brouillard se formeront surtout sur l’Ouest. Les minima descendront entre 0 et 8°C.