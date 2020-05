Météo de ce dimanche : du soleil, rien que du soleil

Ce matin, le ciel restera bien dégagé sur l’ensemble des régions avec à peine quelques nuages élevés. Le vent de sud-ouest restera faible et les températures en milieu de matinée grimperont déjà pour afficher 10-12 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse contre 14 ou 15 sur les autres régions

Les nuages se feront plus nombreux cet après-midi mais le temps restera sec. C’est en Gaume que l’on bénéficiera des plus larges périodes ensoleillées. Les maxima grimperont mais resteront dans les moyennes de saison avec 15 degrés pour Spa et St-Hubert, 16 degrés à Ostende et 18 ou 19 degrés partout ailleurs.

Le ciel se dégagera la nuit prochaine avec des minimas compris entre 3 et 9 degrés.

Demain, lundi, le soleil prendra le meilleur sur quelques nuages discrets avec un thermomètre qui indiquera déjà de 14 à 17 degrés en milieu de matinée. Pas de changement pour la suite de la journée, l’après-midi se déroulera sous le soleil et avec un mercure qui indiquera de 18 à 22 degrés.

Mardi, le soleil sera toujours au menu accompagné de quelques nuages élevés puis de champs nuageux plus importants sur l’Est l’après-midi. Maxima compris entre 18 et 23 degrés. Mercredi se déroulera toujours sous le soleil avec de 21 à 26 degrés. Le mercure grimpera encore jeudi mais une faible perturbation pourrait traverser le pays dans la nuit de jeudi à vendredi.