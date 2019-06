Météo de ce dimanche: du soleil et quelques ondées isolées

Ce matin, de belles périodes ensoleillées alterneront avec des champs nuageux qui se feront plus denses le long de la frontière française. Le mercure indiquera déjà de 14 à 19 degrés.

Durant l’après-midi, les nuages prendront un peu plus de place et il faudra s’attendre à une petite ondée isolée de temps à autre. L’impression restera malgré tout agréable et les maxima indiqueront 18 degrés en Ardenne, 20 degrés à Arlon et Ostende et 21-22 degrés sur la plupart des autres régions.

Le ciel sera étoilé la nuit prochaine, le temps calme et les minima compris entre 7 et 13 degrés.

Des maxima en hausse pour ce lundi

Comme prévu, demain lundi, le soleil brillera dès l’aube sur l’ensemble des régions. Les nuages se feront un peu plus présents durant l’après-midi mais ne gâcheront pas du tout l’impression de beau temps. Les maxima seront en hausse et on retrouvera 20 degrés à la côte, 23-24 degrés en Ardenne, 24-25 dans le centre et 25 degrés en région liégeoise.

Peu de changement pour mardi matin, par contre les nuages seront plus présents sur le nord du territoire durant l’après-midi. Un orage de chaleur n’est pas exclu en Ardenne dans le courant de la soirée. Le mercure indiquera de 22 à 28 degrés. Le temps se maintiendra mercredi matin avant une dégradation dans l’après-midi sous formes d’averses et d’orages qui se poursuivront dans la nuit suivante et durant la journée de jeudi.

Retour au sec pour vendredi même si les nuages prendront souvent le pas sur les éclaircies hormis au littoral et peut-être du côté des Fagnes.