Météo de ce dimanche: du soleil et de l'air plus respirable

Quelques nuages transiteront des Flandres au sillon Sambre et Meuse ce matin mais ils ne gâcheront absolument pas l’impression de beau temps et le soleil dominera dans un beau ciel bleu sur la plupart des régions. Le mercure indiquera ce matin une vingtaine de degrés au littoral, 23-24 degrés dans le centre et 26-27 degrés du côté de la Cité Ardente et de la Gaume.

Durant l’après-midi, tandis que le soleil s’imposera à nouveau au littoral, la bande nuageuse résistera un peu de la Campine au sud de la province de Hainaut et à la province de Namur. Les maxima seront plus respirables qu’hier avec 22 degrés à la côte, 26-27 dans le centre du pays, 29 degrés à Liège mais toujours 31 degrés du côté d’Arlon.

Les nuages se dissiperont en soirée et le temps sera calme la nuit prochaine avec des minimas qui baisseront et seront compris entre 12 et 14 degrés.

Demain, lundi, de l’air sensiblement plus frais circulera sur notre pays. Quelques cumulus moutonneront sagement dans le ciel en matinée. Durant l’après-midi, nuages et belles éclaircies se partageront le nord du sillon Sambre-et-Meuse tandis que le soleil brillera sans partage sur le sud du territoire. Les maxima indiqueront de 20 à 24 degrés.

Peu de changement pour les jours suivants : le soleil restera bien présent jusqu’en fin de semaine. Le mercure plafonnera entre 18 et 22 degrés mardi avant de remonter mercredi, jeudi et vendredi.