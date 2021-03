Météo de ce dimanche : du soleil au matin mais les nuages gagnent du terrain en après-midi

Il fait bien froid actuellement avec des gelées généralisées. On a entre -2 à localement -6°.

Le soleil brillera encore copieusement toute la matinée dans un ciel tout bleu.

Seules quelques grisailles seront présentes sur les frontières nord du pays et vont progressivement gagner du terrain et couvrir le centre en après-midi.

Le soleil résistera dans le sud-est du territoire. Les températures seront assez fraîches pour la saison avec entre 4 et 7° sous un vent très faible de Nord à nord-est.

Cette nuit, le ciel sera assez nuageux avec quelques éclaircies en général, mais il y aura davantage d’éclaircies nocturnes sur la province du Luxembourg. Il fera froid mais le gel sera plus faible.

Demain lundi, il fera toujours froid à l’aube mais les gelées seront en net recul avec de -4 à 1 °C. Le ciel sera relativement nuageux sur l’ensemble du territoire mais localement plus lumineux vers la Gaume. En après-midi, le ciel va totalement se couvrir mais le temps restera sec avec des températures comprises entre 3 et 8 °C.