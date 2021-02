Météo de ce dimanche : douceur et nuages teintés d'ocre

C’est à nouveau une journée agréable et lumineuse qui s’annonce ce dimanche. Le ciel sera parfois voilé par des nuages d’altitude mais c’est clairement le soleil qui dominera les débats. Le mercure donnera 11 à 13°C en fin de matinée.

Durant l’après-midi, le ciel sera généralement bien dégagé mais quelques bandes de cirrus seront présentes par moment sans pour autant gâcher l’impression de beau temps. Le vent faiblira par rapport à hier. On attend 14°C à St-Hubert, 15°C à Ostende et Spa, 16°C dans le Hainaut et 17°C pour Liège, Namur ou Bruxelles. En fin de journée, le ciel pourrait se teinter d’ocre du côté de la Flandre avec l’arrivée d’un nuage de sable venu du Sahara.

La nuit prochaine s’annonce bien calme et le ciel sera étoilé. Minima compris entre 6 et 8 degrés.

Ambiance toujours bien lumineuse pour demain, lundi, avec de belles éclaircies, un soleil généreux quoique parfois un peu. Le ciel deviendra plus clairement laiteux durant l’après-midi et teinté d’ocre et d’orage à cause des particules de sable. Les températures resteront agréables et compris entre 14 et 17°C.

Ciel équitablement partagé entre nuages et éclaircies mardi mais l’ambiance sera toujours lumineuse. Mercredi sans doute la plus belle journée de la semaine. Le soleil sera bien présent, le vent tombera un peu et le mercure grimpera localement jusqu’à 17-18°C.