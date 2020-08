Météo de ce dimanche : des nuages, un peu frais avant le retour de fortes chaleurs en fin de semaine

Ce matin les nuages sont nombreux sur l’ensemble du pays avec quelques gouttes possibles en Flandre. En cours de matinée les températures affichent 18 à 20 degrés.

Cet après-midi les périodes ensoleillées s’élargissent sur le nord du pays alors qu’il y a davantage de nuages sur le centre et le Hainaut. Le vent souffle en rafale avec des pointes de 30 à 40 km/h et les températures maximales en baisse affichent 24 degrés sur l’est, 20 à 22 dans le centre et 20 degrés à la mer.

Ce soir et cette nuit le ciel deviendra nuageux avec quelques gouttes possibles en toute fin de nuit. Les températures afficheront 8 à 14 degrés.

Lundi sera une journée instable avec des averses et éventuellement un coup de tonnerre dans le nord du royaume. En cours de journée les averses se décaleront vers le centre avant que le temps ne redevienne sec. Les températures afficheront 18 à 22 degrés selon les régions.

Mardi les conditions s’améliorent avec des températures en hausse.

Mercredi nous nous dirigeons vers des températures très élevées avec à partir de jeudi une possible canicule à confirmer mais des températures affichant jusqu’à 34 degrés.