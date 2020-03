Météo de ce dimanche: des nuages mais de la douceur

Le temps sera sec ce dimanche, mais les nuages bas seront bien nombreux ce matin et le ciel restera donc assez gris. Sous un vent modéré à soutenu, le mercure donnera 6 degrés en Ardenne contre 9-10 degrés ailleurs.

Durant l’après-midi, un dégradé nuageux s’installera sur le pays. Sur le nord-ouest du territoire, le ciel restera bien gris, quelques éclaircies perceront sur le centre du territoire et on retrouvera un ciel plutôt voilé et laiteux sur les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Une belle douceur s’installe également avec 10 degrés en Ardenne, 12-13 degrés dans le centre et 14 degrés du côté de Liège.

La nuit prochaine le temps restera globalement sec (quelques gouttes attendues à la côte) et des éclaircies se développeront du sud-est vers le centre. Le mercure descendra à 0 degré du côté d’Elsenborn et 2 degrés à Virton contre 4 à 6 degrés ailleurs.

Une grande douceur pour le début de semaine

Demain, le temps restera sec et le ciel se partagera entre nuages et éclaircies durant la matinée, ces éclaircies seront plus larges sur le sud-est du territoire. Les nuages gagneront du terrain vers le sud durant l’après-midi tandis que quelques éclaircies se gagneront l’ouest. On attend éventuellement quelques gouttes en Ardenne. Maxima compris entre 12 et 16 degrés (15 à Bruxelles contre 10 pour la normale saisonnière).

Mardi, nous profiterons d’une belle journée, lumineuse, sèche et douce malgré la grisaille matinale présente sur le sud-est du Royaume. Maxima : 13 à 16 degrés.