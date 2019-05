Météo de ce dimanche: des averses et quelques coups de tonnerre

Les nuages domineront sur l’ensemble des régions ce matin même si quelques timides éclaircies sont possibles. Les averses n’épargneront personne et elles auront tendance à prendre un caractère orageux au fil des heures sur l’est du pays. Le mercure 12-13 degrés pour Spa et St-Hubert, 14-15 pour Arlon et le centre du pays et 17 degrés en Campine.

Durant l’après-midi, le temps devrait redevenir plus sec en bord de mer. Les averses resteront au menu sur le reste du territoire avec toujours un caractère orageux plus marqué sur l’est du territoire. Sous ces orages, des rafales de vent assez intenses sont attendues et quelques grêlons ne sont pas exclus. Les maxima donneront 14 degrés à la côte, 15-16 en Ardenne, 18 pour le centre du pays, 20 degrés à Liège et 22 degrés en Campine.

La nuit prochaine, les averses concerneront principalement le sud du sillon Sambre et Meuse, laissant le nord plus sec. Elles finiront par s’évacuer vers la France. Les minima seront compris entre 9 et 12 degrés.

Demain, lundi, le ciel restera bien gris en début de journée même si quelques éclaircies se dessineront au littoral. Le temps restera sec. Durant l’après-midi, les éclaircies grignoteront un peu de terrain en bord de mer, mais des averses feront le retour par les frontières de l’est avec à nouveau un coup de tonnerre par endroit. Les maxima seront compris entre 14 et 20 degrés.

Mardi, le temps se stabilisera sur l’ouest du pays avec quelques belles éclaircies, plus à l’est quelques averses sont encore possibles. La journée de mercredi débutera avec de très belles éclaircies sur l’ouest tandis que des nuages un peu plus nombreux seront présents sur l’est du pays. Ils auront tendance à prendre plus de place durant l’après-midi. Les températures seront comprises entre 16 et 20 degrés.