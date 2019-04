Météo de ce dimanche: des averses au menu pour l'ensemble du pays

Après un début de journée frais et pluvieux, avec même quelques flocons sur les hauteurs ardennaises, la couverture nuageuse se morcellera un peu sur le nord-ouest du territoire pour laisser passer quelques éclaircies. De manière générale, des averses localement orageuses sont malgré tout attendue sur l’ensemble du pays. Le mercure affichera 3 degrés à St-Hubert, 6-7 degrés dans le centre du pays et 9 degrés au littoral.

Peu de changement au programme cet après-midi : le temps sera partagé entre les éclaircies et des averses parfois accompagnées d’un coup de tonnerre. Au fil des heures, le temps deviendra plus sec via le littoral. Le vent sera nettement plus faible qu’hier mais les maximas resteront sous les normales de saison : 7 degrés pour Spa et St-Hubert, 8 pour Arlon et 11-12 degrés sur la plupart des autres régions.

Le temps sera calme et sec la nuit prochaine même si des bancs de brumes et de brouillard sont attendus par endroit. Les minimas indiqueront de -1 à 6 degrés.

Demain, lundi, après un début de journée plutôt gris et brumeux, la couverture nuageuse se morcellera surtout sur le centre et l’est du pays et de belles éclaircies se dessineront. Ces éclaircies se feront plus timides durant l’après-midi et le temps deviendra nettement plus nuageux le long de la frontière allemande. Les maximas grimperont pour afficher de 12 à 17 degrés.

Le temps restera sec mardi avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies progressivement plus larges. Les maximas indiqueront de 13 à 18 degrés.