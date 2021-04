Météo de ce dimanche de Pâques : un mélange d'éclaircies et de nuages

Cet après-midi, les nuages bas se déchireront et se dissiperont au profit d’éclaircies, parfois belles, surtout vers la Gaume et lorraine belge. Des bancs de nuages pourront persister vers le nord. Maxima : 6° Botrange, 12 à Virton en passant par 10 à Charleroi. On sentira moins le vent qu’hier.

Une perturbation arrivera par le Nord en fin de nuit nous amenant de la pluie vers 5h du matin. - © Tous droits réservés

Une période bien hivernale qui va durer jusqu’à jeudi

Ce soir, le temps sera encore sec. Un voile nuageux de plus en plus épais arrivera ensuite du nord dans la nuit, annonçant l’arrivée d’un front froid et de sa perturbation. Températures nocturnes positives dans la plupart des cas : 1 à 7°.

Lundi matin, temps gris et pluvieux. Les pluies gagnent tout le pays entre 7h et 12h. On pourra parler de flocons localement sur les hautes fagnes. Elles seront suivies de giboulées, d’averses et localement de la neige fondante jusqu’à 300m (surtout en province de Liège et de Luxembourg). ON pourra avoir 1 ou 2 cm de neige au signal de Botrange. La nuit suivante, si il reste quelques giboulées, elles pourront nous amener de la neige à l’est.

Les températures à 8h seront encore assez "douces" avec 1 à 7°C en basse belgique. Quand le front sera passé vers midi, elles pourront chuter de quelques degrés.

Mardi et mercredi, poursuite d’un temps froid accompagné de giboulées, de grésil. Nous aurons encore des gelées matinales mercredi et jeudi.