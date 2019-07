Météo de ce dimanche: de moins en moins de pluie au fil des heures

Finalement, les orages n'ont pas été très actifs sur notre pays mais la perturbation a ondulé au-dessus de la Belgique donnant, par endroit, d'importantes quantités d'eau. Les cumuls les plus importants ont été relevés sur le Nord-Est, à l'intérieur d'un triangle Anvers - Namur - Malmedy. Les orages qui étaient attendus se sont plutôt cantonnés sur l'Allemagne et les Pays-Bas.

On gardera, ce dimanche, un temps gris et maussade. Ce matin, il y a de faibles pluies sur toutes les régions. Elles sont peut-être un peu plus faibles dans les provinces frontalières avec la France mais personne n’y échappe.

Dans l’après-midi, on retrouvera un temps sec ou quasiment en Wallonie alors qu’en Flandre on ne parlera plus que de bruine généralement. En toute fin de journée, on pourrait avoir quelques rayons de soleil qui parviendront à filtrer entre la côte et l’Ardenne. Le vent soufflera quelques bonnes rafales dans une ambiance qui s’est bien rafraîchie. On attend au mieux du jour 17° à Spa, 19° à Libramont et de 20 à 22° ailleurs.

La nuit prochaine, la zone pluvieuse quittera notre pays par le Nord, le ciel se dégagera et le vent se calmera peu à peu. Les températures nocturnes seront comprises entre 10° dans les Hautes Fagnes et 15° en bord de mer.

Retour du beau temps sans chaleur excessive pour lundi. Encore quelques cirrus en matinée et quelques nuages de beau temps dans l’après-midi avec des maxima agréables : 22 à 23° sur les hauteurs et sur la plage, et 25 à 26° dans les autres régions.

L’amélioration du temps ne sera que temporaire puisque mardi, si on gardera un temps sec et assez bien ensoleillé en matinée, l’après-midi, les nuages se feront plus nombreux à partir de l’Ouest et progresseront petit à petit vers l’Est donnant, sur leur passage, l’une ou l’autre petite averse. Les températures iront de 23° en Ardenne à 28° en région liégeoise.