Météo de ce dimanche : de la lumière au matin, des nuages après-midi

Au réveil, il fait frais et il y a de la brume à certains endroits.

Ce matin, on profitera d’une belle lumière sur le centre et l’Est tandis que sur le Nord-Ouest il fait déjà fort nuageux.

Après-midi, les nuages vont s’épaissir. Temps couvert sur le Nord et très nuageux sur l‘Est avec quelques éclaircies seulement qui filtreront et peut-être un peu de pluie par endroit. Maxima 14 à 17°.

La nuit prochaine, le ciel sera couvert et les températures plus douces : 7 à 9°.

Demain, on commencera la journée avec de la brume, de la grisaille, un peu de bruine. Il y a juste en Gaume où on pourrait avoir quelques éclaircies matinales. Après-midi, les éclaircies ce sera pour le bord de mer, la Gaume et la frontière avec les Pays-Bas. Ailleurs, le ciel sera fort gris. Maxima 12 à 16°.

A partir de mardi, le soleil fera une nette réapparition et les températures seront de plus en plus douces pour atteindre des valeurs estivales.