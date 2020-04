Météo de ce dimanche: de la chaleur mais davantage de nuages

Les nuages sont plus nombreux que ce matin et localement sous un nuage plus épais on n’est pas à l’abri d’une petite averse. Malgré tout, il fait encore chaud pour la saison : entre 19° à la côte et 24° dans la capitale.

La nuit prochaine, le vent va se lever. Une faible perturbation nous apportera des nuages, peut-être encore une petite averse locale et surtout de l’air plus frais. Les minima seront toujours positifs, compris entre 6 et 8°.