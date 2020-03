Météo de ce dimanche : chute vertigineuse des thermomètres

On note une chute vertigineuse des thermomètres ce matin avec des températures comprises entre -1 et +6°.

Le vent souffle en rafales de 60 à 70 km/h, un vent qui devrait encore s'intensifier cet après-midi pour atteindre 80 km/h, ce qui accentuera encore la notion de froid.

Les maxima de cet après-midi ne dépasseront pas 2 à 8°, c'est largement en-dessous des normales saisonnières.

Pour ce matin, beaucoup de nuages attendus avec des giboulées sur les hautes Fagnes.

Sur le nord-ouest du pays, le temps va devenir plus sec en cours d'après-midi avec 1 à 2 cm de neige au-dessus de 500 mètres.

La nuit prochaine nous aurons encore droit à quelques averses hivernales.

Le ciel sera dégagé, le vent va faiblir.

Il y aura de -7 à 0°.

Demain matin, le temps restera ensoleillé mais froid avec encore du gel à Saint-Hubert et Spa.

Il y aura de -1 à +4°.

Des averses de pluie et de grésil sont attendues pour l'après-midi.

Pour mardi, temps plus calme avec de -3 à +8°.

Le gel sera généralisé la nuit de mardi à mercredi avec jusqu'à -8°.

Dès jeudi les températures commenceront à remonter et nous retrouverons les normales saisonnières (+10°).